Advertising

occhiocine : Kinski Paganini (1989): Quando il genio s’impone anche sulla storia (però esagera) -

Ultime Notizie dalla rete : Kinski Paganini

Corriere della Sera

Ha raggiunto la notorietà negli anni Novanta partecipando a due film di Leonardo Pieraccioni , I laureati e Il ciclone, anche se si era già fatta notare nel 1989 a 23 anni nel film, ...Ma della piccante e giovanissima Debora si accorse subito anche un altro regista Klausche la chiam prima per una parte nel filme poi per accompagnarlo in un pezzo di vita. Un amore ...Diventata notissima negli anni ’80, Donatella Rettore entra nel campo del cinema con i film Cicciabomba e Kinski Paganini. Leggi anche —> Belen, arriva la confessione sull’ex marito Stefano De Martino ...Diventata notissima negli anni ’80, Donatella Rettore entra nel campo del cinema con i film Cicciabomba e Kinski Paganini. (Solonotizie24) Adesso, nonostante tutto, sono felici insieme e fanno ancora ...