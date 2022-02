Kasia Smutniak | irriconoscibile dopo la malattia | ecco come si è ridotta

Leggi su kronic

(Di lunedì 21 febbraio 2022)si ritrova oggi. L’attrice italo-polacca appareladella pelle che le ha quasi rovinato l’aspetto fisico.è un’attrice e modella polacca, nata a Varsavia nel 1979, che vive e lavora in Italia da oltre venti anni. Oggi laha 42 anni d’età, è sposata, ha due figli e di recente è tornata a far parlare di sélache l’aveva allontanata dalle luci dei riflettori per un po’ di tempo.(screenshot Instagram)Il primo figlio diè Sophie, che oggi ha 17 anni ed è la figlia nata dalla ...