Kabir Bedi eliminato al Grande Fratello Vip, il concorrente saluta e ringrazia il pubblico: “Mi sento amato” (Di martedì 22 febbraio 2022) Al Grande Fratello Vip è di nuovo tempo di eliminazioni. A rischio ci sono infatti Nathaly Caldonazzo, Barù, Alessandro Basciano e Kabir Bedi: 4 concorrenti entrati nella Casa di Cinecittà a reality già iniziato, ma che comunque hanno saputo lasciare il segno. Questa sera Alfonso Signorini annuncia un nuovo verdetto, che sancisce la definitiva eliminazione di Kabir Bedi. Grande Fratello Vip: a rischio eliminazione 4 concorrenti La Casa del Grande Fratello Vip si appresta a perdere un altro componente, a poche settimane dalla fine di questa edizione del reality. Nella puntata di questa sera va infatti in scena una nuova eliminazione, che vede a rischio 4 concorrenti: Nathaly Caldonazzo, Barù, Alessandro Basciano e ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 febbraio 2022) AlVip è di nuovo tempo di eliminazioni. A rischio ci sono infatti Nathaly Caldonazzo, Barù, Alessandro Basciano e: 4 concorrenti entrati nella Casa di Cinecittà a reality già iniziato, ma che comunque hanno saputo lasciare il segno. Questa sera Alfonso Signorini annuncia un nuovo verdetto, che sancisce la definitiva eliminazione diVip: a rischio eliminazione 4 concorrenti La Casa delVip si appresta a perdere un altro componente, a poche settimane dalla fine di questa edizione del reality. Nella puntata di questa sera va infatti in scena una nuova eliminazione, che vede a rischio 4 concorrenti: Nathaly Caldonazzo, Barù, Alessandro Basciano e ...

Advertising

SebastianoBurg5 : Come avete potuto salvare questo stronzo. E tutto organizzato, voi di Kabir bedi non valete un pelo dei suoi coglio… - gnk_fans : Grazie per queste parole. Kabir Bedi per me HA VINTO! - VignoliClaudio : Kabir Bedi eliminato al GF da un mezzo uomo di merda insignificante il cui unico merito è quello di avere tanti ita… - fabrypacifici : Ma veramente avete eliminato Kabir Bedi. Ma cosa avete in testa, segatura? #GFVip2021 #GFVIPParty #Kabir #alessandrobasciano - Pie_Galati : Alessandro Basciano che vince su Kabir Bedi. Capite no? #gfvip -