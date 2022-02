Juventus verso il Villarreal: chi era presente nell’ultimo allenamento? (Di lunedì 21 febbraio 2022) Domani sera la Juventus volerà in Spagna per affrontare il Villarreal negli ottavi di finale della Champions League. I bianconeri, in questi primi novanta minuti, dovranno indirizzare la qualificazione per la gara di ritorno che si disputerà, ovviamente, all’Allianz Stadium di Torino. Massimiliano Allegri pensa attentamente, dopo aver preso momentaneamente all’Atalanta il quarto posto della classifica in Serie A, alla formazione iniziale che scenderà in campo europeo. L’accoppiamento delle urne è stato benevolo, con il Sottomarino Giallo che, seppur pericoloso, sembra essere alla portata della Vecchia Signora. Ma che Juventus scenderà sul manto erboso dell‘Estadio de la Cerámica alle ore 21:00? Le indicazioni potrebbero essere arrivate dall’ultimo allenamento prima della partenza per la terra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Domani sera lavolerà in Spagna per affrontare ilnegli ottavi di finale della Champions League. I bianconeri, in questi primi novanta minuti, dovranno indirizzare la qualificazione per la gara di ritorno che si disputerà, ovviamente, all’Allianz Stadium di Torino. Massimiliano Allegri pensa attentamente, dopo aver preso momentaneamente all’Atalanta il quarto posto della classifica in Serie A, alla formazione iniziale che scenderà in campo europeo. L’accoppiamento delle urne è stato benevolo, con il Sottomarino Giallo che, seppur pericoloso, sembra essere alla portata della Vecchia Signora. Ma chescenderà sul manto erboso dell‘Estadio de la Cerámica alle ore 21:00? Le indicazioni potrebbero essere arrivate dall’ultimoprima della partenza per la terra ...

