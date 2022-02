Juventus, riflessioni in corso sul rinnovo di Dybala: il motivo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nuovo ko per Paulo Dybala che dovrà star fermo 10 giorni e salterà le sfide con Villarreal ed Empoli. Un problema per Allegri ma un problema anche per il rinnovo. Paulo Dybala rinnovo JuventusInfatti è dal gol contro il Tottenham nel 2018, che l’argentino non riesce a essere protagonista dopo i gironi di Champions e questo pesa sull’offerta per il rinnovo: il ko non avvantaggia il giocatore che chiede una cifra vicina ai 10 milioni. Saranno settimane decisive per il futuro di Dybala in bianconero. Lo riporta Tuttosport. Leggi su rompipallone (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nuovo ko per Pauloche dovrà star fermo 10 giorni e salterà le sfide con Villarreal ed Empoli. Un problema per Allegri ma un problema anche per il. PauloInfatti è dal gol contro il Tottenham nel 2018, che l’argentino non riesce a essere protagonista dopo i gironi di Champions e questo pesa sull’offerta per il: il ko non avvantaggia il giocatore che chiede una cifra vicina ai 10 milioni. Saranno settimane decisive per il futuro diin bianconero. Lo riporta Tuttosport.

Advertising

dade1173 : RT @xxfrank35: Non voglio dire molte cose, Voglio solo chiedere agli Allegriani del cuore,che ormai credo siano una categoria di tifosi a p… - RusPan72333006 : RT @xxfrank35: Non voglio dire molte cose, Voglio solo chiedere agli Allegriani del cuore,che ormai credo siano una categoria di tifosi a p… - CarmineTool : RT @xxfrank35: Non voglio dire molte cose, Voglio solo chiedere agli Allegriani del cuore,che ormai credo siano una categoria di tifosi a p… - peppesz : RT @xxfrank35: Non voglio dire molte cose, Voglio solo chiedere agli Allegriani del cuore,che ormai credo siano una categoria di tifosi a p… - ElvosoG : RT @xxfrank35: Non voglio dire molte cose, Voglio solo chiedere agli Allegriani del cuore,che ormai credo siano una categoria di tifosi a p… -