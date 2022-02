Juventus, Adani torna all’attacco: che frecciata ad Allegri (Di lunedì 21 febbraio 2022) La Juventus continua a riscontrare difficoltà nella corsa al quarto posto. Il celebre opinionista torna all’attacco del tecnico Allegri. Il pareggio col Torino nel Derby della Mole ha riacceso la discussione circa i problemi che la Juventus sta riscontrando in questa stagione. Nonostante un mercato dispendioso, che ha portato in dote due colpi da novanta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lacontinua a riscontrare difficoltà nella corsa al quarto posto. Il celebre opinionistadel tecnico. Il pareggio col Torino nel Derby della Mole ha riacceso la discussione circa i problemi che lasta riscontrando in questa stagione. Nonostante un mercato dispendioso, che ha portato in dote due colpi da novanta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

gilnar76 : Adani: «La Juve deve essere più offensiva. Col Villarreal…» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - CalcioPillole : Lele #Adani ha analizzato il momento delle big di #SerieA, ponendo il focus, in particolar modo, sulla 'nuova'… - speriamocmlcavo : @CarloAl87550029 @allegri @juventus Dimmi la verità, sei Adani? ?? ?? - MCalcioNews : Juventus, Adani tuona: 'Con le figurine non si vincono assolutamente i campionati' - sportli26181512 : Adani sulla Juve: 'Vlahovic un onore ma anche un onere. Con le figurine non si vincono i campionati': Ospite negli… -