Juve | si valuta il taglio degli stipendi | il piano di Arrivabene

Quella appena inziata sarà una settimana cruciale per la Juventus. Non solo il campo, che propone la tanto attesa sfida di Champions League contro il Villarreal, ma anche la questione relativa ai rinnovi di contratto in scandenza. Juventus, taglio di stipendiCome riportato da Tuttosport, da mercoledì partiranno i primi confronti con Bernardeschi, Cuadrado, De Sciglio, Dybala e Perin. Arrivabene ha in mano un piano preciso di tagli che dovrebbe condurre a stipendi più gestibili. Una riduzione del 15-20% è ciò che spera la Juventus, per poter reinvestire questi soldi nel monte ingaggi per possibili nuovi arrivi a giugno.

