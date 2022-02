Advertising

OdeonZ__ : Juve, occhio al Villarreal: dalla Roma all'Inter, è l'incubo delle italiane - Luxgraph : Villarreal-Juve, Emery studia sorpese e lavora sul centrocampo a 5: occhio a Lo Celso - RiderBike93 : @_Morik92_ Yeremi pino e Gerard Moreno i principali pericoli ma occhio anche a trigueros , però la Juve ha qualcosa… - cescon_maurizio : @albemutti Occhio che giocando tutti a ciapanò rientra la Juve eh… te l’avevo già detto, mi pare - cherudek : @stefzoc @pasquale_caos @sscnapoli la prelazione che io sappia è solo per la Juve... non ho idea se ci sia un legam… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve occhio

Martedì sera alle 21 la Juventus sfiderà il Villarreal per la partita d'andata degli ottavi di Champions League. Gli spagnoli nella storia delle competizioni europee si sono dimostrati una bestia nera ...... ma la sensazione è che ci vorrà ben altro per tenerlo ai box in vista di una sfida così importante come quella contro laLe gare di andata degli ottavi di finale di Champions League si completano questa settimana, con la Juventus che torna in campo e affronta in una sfida tutt’altro che semplice il Villarreal. Il Submar ...Per farlo, quasi certamente ci si affiderà alla coppia composta da Vlahovic e Morata, in attesa di conoscere chi sarà il terzo ed ultimo giocatore del tridente, considerando l'assenza di Paulo Dybala.