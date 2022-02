Juve, Morata: "Allegri decisivo per la mia permanenza. Sto bene se vinciamo" (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sarà tutto sulle spalle di Alvaro Morata il peso dell'attacco bianconero, in vista dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. O quasi. Perché, con Paulo Dybala ai box,... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sarà tutto sulle spalle di Alvaroil peso dell'attacco bianconero, in vista dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. O quasi. Perché, con Paulo Dybala ai box,...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Juve, le anticipazioni di Allegri: 'Domani sicuri Vlahovic e Morata. A centrocampo ho dei dubbi' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Morata verso il Villarreal: “Vlahovic e Zakaria ci rendono migliori”. Ora parla Allegri #VillarrealJuve #UCL - sportli26181512 : Juve, #Morata: “#Allegri decisivo per la mia permanenza. Sto bene se vinciamo”: Nella conferenza stampa che precede… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Quanto è stato vicino al Barcellona? Morata: 'Se fosse per me resterei alla Juve per sempre' - junews24com : Morata poteva andare al Barcellona? L'attaccante svela cosa è successo - -