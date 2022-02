Juve, l'ultimo allenamento prima del Villarreal: ci sono Bonucci e Pellegrini, out Bernardeschi e Dybala VIDEO (Di lunedì 21 febbraio 2022) ultimo allenamento della Juventus alla Continassa prima di partire in direzione Spagna dove domani sera al Benito Villamarin affronterà... Leggi su calciomercato (Di lunedì 21 febbraio 2022)dellantus alla Continassadi partire in direzione Spagna dove domani sera al Benito Villamarin affronterà...

Advertising

fmastrorizzi : RT @SandroSca: Classifica alla 26° giornata: Milan 55 Inter 54* Napoli 53* (* 1 in meno) Juve 47 Alla 26° Pirlo aveva 55 pt. Sarri aveva 6… - olivar : RT @SandroSca: Classifica alla 26° giornata: Milan 55 Inter 54* Napoli 53* (* 1 in meno) Juve 47 Alla 26° Pirlo aveva 55 pt. Sarri aveva 6… - Emanuel70123144 : RT @SandroSca: Classifica alla 26° giornata: Milan 55 Inter 54* Napoli 53* (* 1 in meno) Juve 47 Alla 26° Pirlo aveva 55 pt. Sarri aveva 6… - Luigi733690531 : RT @SandroSca: Classifica alla 26° giornata: Milan 55 Inter 54* Napoli 53* (* 1 in meno) Juve 47 Alla 26° Pirlo aveva 55 pt. Sarri aveva 6… - RobertoLazzaro1 : RT @SandroSca: Classifica alla 26° giornata: Milan 55 Inter 54* Napoli 53* (* 1 in meno) Juve 47 Alla 26° Pirlo aveva 55 pt. Sarri aveva 6… -