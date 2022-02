Jessica Selassiè, chi è l’ex fidanzato misterioso e famoso: “Sono ancora legata a lui” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Jessica Selassiè ha svelato di essersi innamorata subito di questa persona che ha tentato di farle acquisire fiducia in sé stessa. Lei ha ammesso di aver avuto dei problemi anche nei suoi confronti anche se è riuscita, poi, a lasciarsi andare. Chi è l’ex fidanzato? Jessica ha ammesso si tratti di una persona molto famosa che ora addirittura, sarebbe “troppo famoso per uscire ancora con lei”. Jessica Selassiè non ha rivelato il nome del ragazzo in questione ma ha raccontato che la storia è sfumata a causa della pandemia e non si è più ripresa. La ragazza ha confessato di sentirsi ancora legata a quest’uomo e ad avere, quindi, dei problemi ad approcciarsi ad altri. “Le mie amiche avevano anche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022)ha svelato di essersi innamorata subito di questa persona che ha tentato di farle acquisire fiducia in sé stessa. Lei ha ammesso di aver avuto dei problemi anche nei suoi confronti anche se è riuscita, poi, a lasciarsi andare. Chi èha ammesso si tratti di una persona molto famosa che ora addirittura, sarebbe “troppoper uscirecon lei”.non ha rivelato il nome del ragazzo in questione ma ha raccontato che la storia è sfumata a causa della pandemia e non si è più ripresa. La ragazza ha confessato di sentirsia quest’uomo e ad avere, quindi, dei problemi ad approcciarsi ad altri. “Le mie amiche avevano anche ...

