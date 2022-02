James Gunn annuncia il suo fidanzamento con Jennifer Holland (Di lunedì 21 febbraio 2022) James Gunn è ufficialmente fidanzato con la sua compagna Jennifer Holland, un annuncio che ha fatto impazzire i fan sui social network. Il regista di The Suicide Squad, James Gunn, ha annunciato con una foto il suo fidanzamento ufficiale con Jennifer Holland, attrice con la quale ha una relazione dal 2015. I suoi fan sanno bene che James Gunn condivide spesso news e storie sui social, dove gli piace comunicare con i suoi follower. Anche stavolta ha annunciato questa importante notizia, ma non in modo plateale: il regista ha infatti condiviso una foto della sua fidanzata Jennifer Holland mentre beve un cappuccino o un tè, mostrando molto ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 febbraio 2022)è ufficialmente fidanzato con la sua compagna, un annuncio che ha fatto impazzire i fan sui social network. Il regista di The Suicide Squad,, hato con una foto il suoufficiale con, attrice con la quale ha una relazione dal 2015. I suoi fan sanno bene checondivide spesso news e storie sui social, dove gli piace comunicare con i suoi follower. Anche stavolta hato questa importante notizia, ma non in modo plateale: il regista ha infatti condiviso una foto della sua fidanzatamentre beve un cappuccino o un tè, mostrando molto ...

Advertising

ejlazar : RT @QuizzArt: Per voi è più importante che i figli siano orgogliosi dei propri genitori? O che i genitori siano orgogliosamente compiaciut… - GianlucaOdinson : Peacemaker 2, James Gunn smentisce i primi rumour: 'Solo io so cosa succederà' - GianlucaOdinson : Suicide Squad, Scott Eastwood: 'Non tornai per James Gunn su consiglio di mio padre Clint' - nicoletta_nsp : RT @QuizzArt: Per voi è più importante che i figli siano orgogliosi dei propri genitori? O che i genitori siano orgogliosamente compiaciut… - LucaSince1982 : #TheSuicideSquad #MissioneSuicida …. Io dico solo… JAMES GUNN SEI UN GENIO!!! -