Jamal Edwards morto a 31 anni | la star di Youtube ha lanciato anche Ed Sheeran

AleBisini : Se n'è andato Jamal Edwards, il fondatore del canale @SBTVonline che quando andavo al liceo seguivo con tanta passi… - DavideCrusader : Morto ieri mattina 31enne Jamal Edwards, imprenditore ed innovatore della musica britannica. Cause ignote - LaStampa : Muore a 31 anni Jamal Edwards, star di YouTube: lanciò online artisti come Ed Sheeran - fseviareggio : RT @Adnkronos: E' stato un pioniere della musica rap e grime britannica. #JamalEdwards - Adnkronos : E' stato un pioniere della musica rap e grime britannica. #JamalEdwards -

L'industria musicale britannica è in lutto per l'improvvisa scomparsa di, fondatore della piattaforma video - musicale online SBTV, grazie alla quale sono state lanciate star del rap e del grime oltre che prominenti nomi del mainstream come Ed Sheeran e Rita ..., imprenditore britannico e star di YouTube , è morto all'età di 31 anni. Lo ha comunicato, senza specificare le cause del decesso, la Sbtv, l'azienda che aveva fondato e che, con la sua ...Jamal Edwards, imprenditore britannico e star di YouTube, è morto all'età di 31 anni. Lo ha comunicato, senza specificare le cause del decesso, la Sbtv, l'azienda che ...Londra, 21 febbraio 2022 - Un'improvvisa malattia. Così la madre di Jamal Edwards ha spiegato la scomparsa prematura del figlio, morto ieri a 31 anni. Star di Youtube, Edwards è stato un pioniere dell ...