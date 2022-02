Italia | Mancini | «Vogliamo il Mondiale C’è la possibilità di vincerlo»

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Roberto, commissario tecnico dell’, ha parlato degli obiettivi futuri della Nazionale azzurra: le sue parole Il ct dell‘Robertoè intervenuto in collegamento al forum Bellezza e Sostenibilità per il Regional Day delle Marche. Ecco cosa ha detto sugli obiettivi degli azzurri. TRAGUARDI – «andare alperché è una cosa molto importante. C’è ladi vivere un sogno straordinario e di. Sarà faticoso ma ce la metteremo tutta». PLAY-OFF – «Ci sono dei momenti difficili da affrontare nella vita e nel lavoro, però credo che la forza di noi marchigiani e di noini venga fuori in questi momenti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Poi un occhio alle qualificazioni ai Mondiali 2023 in Australia con l'ostacolo Svizzera come sucesso già all'di: "siamo state sfortunate, a novembre quando l'abbiamo affrontata con ...Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini si è detto fiducioso. Dopo aver conquistato il tetto d'Europa vuole anche quello del mondo. L'Italia non solo vuole andare al Mondiale ma anche ..."Siamo soddisfatti, raggiungere la finale è sempre molto prestigioso in un torneo così importante. Sono soddisfatta per l'atteggiamento delle ragazze". Così il ct della Nazionale italiana di calcio fe ...