Italia | Mancini suona la carica | l’ha detto sul Mondiale!

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il commissario tecnico della Nazionale Robertoresta fiducioso: l’non solo vuole andare al Mondiale ma anche vincerlo. “Vogliamo andare al Mondiale perché è una cosa molto importante, perché abbiamo comunque la possibilità di vivere un sogno straordinario e anche la possibilità di vincerlo. Sarà faticoso ma ce la metteremo tutta”., Playoff MondialeQueste le parole del ct campione d’Europa in, il Mondiale passerà però tramite i play-off, con la prima gara contro la Macedonia del Nord in programma tra poco più di un mese a Palermo. “Ci sono dei momenti, a volte nella vita e nel lavoro, più difficili, però credo che la forza di noi marchigiani e di noini venga fuori proprio in questi momenti”.

... commissario tecnico dell', ha parlato degli obiettivi futuri della Nazionale azzurra: le sue parole Il ct dell'Robertoè intervenuto in collegamento al forum Bellezza e ...Poi un occhio alle qualificazioni ai Mondiali 2023 in Australia con l'ostacolo Svizzera come sucesso già all'di: "siamo state sfortunate, a novembre quando l'abbiamo affrontata con ..."Diciamo che vincono sicuramente Napoli o Inter". Il leader della Lega Matteo Salvini a 24 Mattino su Radio 24, ricorre alla scaramanzia 'gufando' contro le squadre rivali del suo Milan nella corsa al ...Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini si è detto fiducioso. Dopo aver conquistato il tetto d'Europa vuole anche quello del mondo. L'Italia non ...