"Italia in massima allerta". Che cosa può succedere adesso (Di lunedì 21 febbraio 2022) Da Bruxelles il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha fatto sapere la posizione dell'Italia sull'Ucraina: "Invitiamo i nostri connazionali ad andare via, ma l'ambasciata a Kiev rimane aperta" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 febbraio 2022) Da Bruxelles il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha fatto sapere la posizione dell'sull'Ucraina: "Invitiamo i nostri connazionali ad andare via, ma l'ambasciata a Kiev rimane aperta"

Ultime Notizie dalla rete : Italia massima Ucraina, Di Maio, preoccupati, Italia in massima allerta "La situazione delle ultime ore ci preoccupa molto, l'Italia è in massima allerta per affrontare gli eventi con la massima preparazione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi di Maio dopo il consiglio affari esteri a Bruxelles. .

Ucraina - Russia, USA: 'Sembra che Mosca voglia invadere'. Farnesina: 'Italiani lascino Kiev' Queste inoltre le parole del ministro degli Esteri Di Maio dopo il Consiglio affari esteri a Bruxelles: ' La situazione delle ultime ore ci preoccupa molto, l'Italia è in massima allerta per ...

Luigi Di Maio: “La tensione è preoccupante, Italia in massima allerta” La Stampa Il sindaco Passerini: "Eravamo visti come degli untori. Poi siamo diventati il modello Codogno" Due anni fa Francesco Passerini fu il primo sindaco a vedersi confinato, con i comuni limitrofi, in una zona rossa sanitaria. Codogno, 2 anni fa, divenne la città simbolo di un dramma con la certifica ...

