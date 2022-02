Italia femminile, Bertolini: «Europeo? Prima l’Algarve Cup, ma sognare non costa nulla» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Milena Bertolini, ct dell’Italia femminile, ha parlato degli obiettivi delle sue ragazze. Tra Europeo e Algarve Cup, le sue dichiarazioni Ai microfoni di Rai Sport, Milena Bertolini, ct dell’Italia femminile, ha parlato degli obiettivi futuri delle sue ragazze. FINALE – «Siamo soddisfatte, raggiungere la finale è sempre molto prestigioso in un torneo così importante. Sono soddisfatta per l’atteggiamento delle ragazze». Europeo – «sognare non costa niente, poi c’e’ la realtà. Ci sono le squadre più forti. Noi stiamo migliorando e crescendo, cercheremo di fare il meglio poi vediamo quello che succede. La finale della Algarve Cup? Sarà un altro momento di confronto con quello che ci aspetterà ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Milena, ct dell’, ha parlato degli obiettivi delle sue ragazze. Trae Algarve Cup, le sue dichiarazioni Ai microfoni di Rai Sport, Milena, ct dell’, ha parlato degli obiettivi futuri delle sue ragazze. FINALE – «Siamo soddisfatte, raggiungere la finale è sempre molto prestigioso in un torneo così importante. Sono soddisfatta per l’atteggiamento delle ragazze».– «nonniente, poi c’e’ la realtà. Ci sono le squadre più forti. Noi stiamo migliorando e crescendo, cercheremo di fare il meglio poi vediamo quello che succede. La finale della Algarve Cup? Sarà un altro momento di confronto con quello che ci aspetterà ...

