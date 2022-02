Istat | il Covid ha inciso sui matrimoni | - 47 | 4%

(Di lunedì 21 febbraio 2022) commenta Nel 2020 la pandemia ha indotto molte persone a rinviare o rinunciare alle nozze. Icelebrati in Italia, rivela l', sono stati 96.841, il 47,4% in meno rispetto al 2019. In ...

Scontano il pesante impatto del Covid i dati del 2020 sui matrimoni che evidenziano un crollo di portata eccezionale che ha quasi ... E' quanto rileva il Report "Matrimoni, unioni civili, ..."