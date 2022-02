(Di lunedì 21 febbraio 2022) ROMA – Nel 2020 la pandemia ha indotto molte persone a rinviare o rinunciare alle nozze. Icelebrati in Italia sono stati 96.841, il 47,4% in meno rispetto al 2019. In calo soprattutto le nozze con rito religioso (-67,9%) e i primi(-52,3%). E’ quanto emerge dal report2020. Per i primi nove mesi del 2021 i dati provvisori indicano, rispetto allo stesso periodo del 2020, un raddoppio dei, ma la ripresa non è sufficiente a recuperare quanto perso nell’anno precedente. Diminuiscono anche le unioni civili tra partner dello stesso sesso (-33,0%), le separazioni (-18,0%) e i divorzi (-21,9%). L'articolo L'Opinionista.

MediasetTgcom24 : Istat: il Covid ha inciso sui matrimoni, -47,4% #italia #2020 #2019 #istat - zazoomblog : Istat: il Covid ha inciso sui matrimoni -474% - #Istat: #Covid #inciso #matrimoni - Lopinionista : Istat: il Covid ha inciso sui matrimoni, -47,4% - TV2000it : #Istat: covid ha contribuito a dimezzare i matrimoni in Italia @istat_it @tg2000it - boboviz : RT @opificioprugna: #Istat: il #Covid ha inciso sui matrimoni, diminuiti del 47,4%. Allora è vero che ne usciremo migliori! (Lucillola @Lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat Covid

La pandemia ha avuto un impatto drastico sui matrimoni. L'ultimo rapportoparla di un 'crollo di portata eccezionale' che ha quasi dimezzato il numero delle nozze in 1 solo anno: sono stati celebrati 96.841 matrimoni, 87 mila in meno rispetto al 2019 ( - 47,4%). In ...La speranza di vita media degli italiani arrivati a 65 anni si è ridotta secondo l', sulla base dei dati provvisori, di tre mesi. Per la seconda volta (dopo il 2021) non ci saranno quindi ...La speranza di vita a 65 anni con la pandemia si è ridotta e quindi non ci saranno incrementi dell'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia né dei requisiti ...Sono 2.466 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 17.804 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 4.468. Il tasso di positività scende al 13,8% ieri era al 15 ...