Inter, l'attacco piange: efficacia realizzativa troppo bassa (Di lunedì 21 febbraio 2022) Attacco dell'Inter a secco nel match casalingo contro il Sassuolo L'Inter esce dalla settima giornata del girone di ritorno con una sconfitta contro il Sassuolo. I nerazzurri non sono riusciti a superare ne la difesa neroverde ne Consigli che in diverse occasioni ha avuto modo di neutralizzare l'attacco nerazzurro. È c'è un dato che preoccupa più di tutti: l'efficacia realizzativa. Dopo il match di ieri è scesa al 6,1%: per fare un gol la squadra di Inzaghi ha bisogno di 16 tiri! "Il livello di spreco offensivo sta comunque raggiungendo dimensioni macroscopiche: nel girone di ritorno, iniziato nel 2022 con la Lazio, i nerazzurri hanno segnato 6 reti nelle 6 partite giocate e la media gol assoluta si è più che dimezzata, visto che nelle prime 19 partite era di 2,6. Ma, più in profondità, dei 101 ...

