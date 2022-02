Innovazione | Pellegrini ANGI | crescita e sviluppo all’insegna del digitale

(Di lunedì 21 febbraio 2022)– Associazione Nazionale Giovani Innovatori, prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’, si arricchisce di un nuovo membro d’élite all’interno del suo gruppo operativo, con la prestigiosa partecipazione del dott. Davide, esperto in, con esperienza pluriennale nel mondo business. Il nuovo ingresso apporterà ulteriori competenze alle attività dell’Associazione, sempre in prima linea per il mondoe, forte dei suoi numerosi successi e traguardi raggiunti fino ad oggi, pronta a raggiungere nuovi obiettivi e a lanciare molteplici progetti a favore dei giovani e dell’ecosistemaitaliano ed internazionale. Davide, quale nuovo Direttore Digital ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Innovazione Pellegrini

PadovaOggi

... il futuro" con Francesco Magri (Woolmark) e Fabrizio Servente (Woolmark)Ore 15: "... "Le applicazioni contemporanee di Bemberg? by Asahi Kasei per il guardaroba" con Ettore(...... ma soprattutto a ridosso del nuovo Ostello per iche verrà inaugurato in questa ... "La casina dell'acqua " sottolinea il sindaco di Cetona Roberto Cottini " rappresenta unaper ...Loading... Ha una spiccata dimensione civile, tanto da partecipare a diciassette anni - come ricostruisce Carlo Bellavite Pellegrini nel saggio pubblicato dal Mulino Pirelli. Innovazione e passione ...