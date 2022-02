Infortunio Pedro: lo spagnolo in Paideia per controlli clinici (Di lunedì 21 febbraio 2022) . Si attende l’esito degli esami strumentali iato sospeso per le condizioni di Pedro. L’attaccante della Lazio ieri è uscito nel primo tempo della Dacia Arena per un problema alla caviglia e le sue smorfie non lasciavano trasparire nulla di rassicurante. ? controlli clinici in @ClinicaPaideia per @ Pedro17 ! #CMonEagles ? pic.twitter.com/vjUjhpV2up— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 21, 2022 Lo spagnolo si è recato questo pomeriggio in Paideia per effettuare dei controlli clinici e valutare se e quanto fermarsi. Sarri e i tifosi sperano che l’eventuale stop non sia troppo lungo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) . Si attende l’esito degli esami strumentali iato sospeso per le condizioni di. L’attaccante della Lazio ieri è uscito nel primo tempo della Dacia Arena per un problema alla caviglia e le sue smorfie non lasciavano trasparire nulla di rassicurante. ?in @Clinicaper @17 ! #CMonEagles ? pic.twitter.com/vjUjhpV2up— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 21, 2022 Losi è recato questo pomeriggio inper effettuare deie valutare se e quanto fermarsi. Sarri e i tifosi sperano che l’eventuale stop non sia troppo lungo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

