Infortunio Insigne, Il Mattino annuncia: out a Cagliari, le sensazioni per il Barcellona (Di lunedì 21 febbraio 2022) Goal News L'Infortunio di Lorenzo Insigne è sempre più grave. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, l'attaccante partenopeo non sarà in campo contro il Cagliari a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra. Come un fulmine a ciel sereno ieri, il Napoli ha annunciato che rinuncerà a Lorenzo Insigne per la trasferta di stasera a Cagliari. Il focus di oggi è sulla situazione dei Blues, con particolare attenzione ai tempi di recupero: Insigne, che non ha lasciato il Cagliari per uno stiramento muscolare alla coscia destra, giovedì potrà tornare tra i primi 32 di Europa League contro il Barcellona a Maradona.

