Infortunio Ibrahimovic, il Milan sorride: pronto per l’Udinese (Di lunedì 21 febbraio 2022) Riecco Ibrahimovic: pronto per l’Udinese. L’attaccante svedese sarà gestito così in vista della lotta scudetto Il Milan è pronto a riabbracciare Zlatan Ibrahimovic. Come scrive La Gazzetta dello Sport il recupero dall’infiammazione al tendine procede, con l’Udinese Zlatan potrebbe mettere qualche minuto nelle gambe per poi riprendersi la scena nel derby di Coppa Italia martedì prossimo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Rieccoper. L’attaccante svedese sarà gestito così in vista della lotta scudetto Ila riabbracciare Zlatan. Come scrive La Gazzetta dello Sport il recupero dall’infiammazione al tendine procede, conZlatan potrebbe mettere qualche minuto nelle gambe per poi riprendersi la scena nel derby di Coppa Italia martedì prossimo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

