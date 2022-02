India, omicidio di attivista indù scatena scontri tra gang (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nuova fiammata di tensione nello stato Indiano del Karnataka dopo l'uccisione, ieri, di un attivista della Bajrang Dal, ala giovanile della Vishva Hindu Parishad (Vhp), organizzazione nazionalista ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nuova fiammata di tensione nello statono del Karnataka dopo l'uccisione, ieri, di undella Bajrang Dal, ala giovanile della Vishva Hindu Parishad (Vhp), organizzazione nazionalista ...

Ultime Notizie dalla rete : India omicidio India, omicidio di attivista indù scatena scontri tra gang Murugan, informa che sono stati fermati cinque uomini sospettati dell'omicidio di ieri, e fa sapere che a carico dell'ucciso ci sono varie accuse di aggressioni contro musulmani e due per omicidio. . ...

India, omicidio di attivista indù scatena scontri tra gang - Asia ANSA Nuova Europa India, omicidio di attivista indù scatena scontri tra gang Nuova fiammata di tensione nello stato indiano del Karnataka dopo l'uccisione, ieri, di un attivista della Bajrang Dal, ala giovanile della Vishva Hindu Parishad (Vhp), organizzazione nazionalista ind ...

