Incontro di vescovi e sindaci del Mediterraneo, polemiche per Minniti come relatore (Di lunedì 21 febbraio 2022) Don Biancalani, padre Gianni e Tomaso Montanari tra i firmatari di un appello che definisce 'inopportuna' la presenza dell ex ministro che siglò gli accordi con la ... Leggi su lanazione (Di lunedì 21 febbraio 2022) Don Biancalani, padre Gianni e Tomaso Montanari tra i firmatari di un appello che definisce 'inopportuna' la presenza dell ex ministro che siglò gli accordi con la ...

Advertising

Avvenire_Nei : Il cardinale Bassetti: la pace è un'urgenza e chiama tutti in causa - qn_lanazione : Incontro di vescovi e sindaci del #Mediterraneo, polemiche per #Minniti come relatore - hubertphava : RT @K_FITERMANN: La presenza di Marco Minniti all’Incontro dei Sindaci e Vescovi del Mediterraneo infiamma Firenze che risponde al Comune c… - infoitinterno : Incontro vescovi e sindaci del Mediterraneo: Nardella (sindaco Firenze), 'doppio appuntamento che avviene in un mom… - MNicolais : Incontro vescovi e sindaci del Mediterraneo. Card. Betori (Firenze): “Vorrei che restasse un patrimonio della città… -