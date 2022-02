Incontri scuola-famiglia calendarizzati nel piano annuale delle attività. Necessaria la circolare di avviso qualche giorno prima? (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un genitore ci scrive lamentando la poco efficiente comunicazione della scuola del proprio figlio; l'incontro con le famiglie non sarebbe stato oggetto di alcuna circolare ma soltanto di un messaggio Whatsapp il giorno prima, quindi senza un adeguato preavviso. È legittimo? In fin dei conti il piano annuale delle attività calendarizza gli impegni istituzionali dei docenti quindi anche i ricevimenti con i genitori. In presenza di tale documento, il dirigente scolastico può evitare di diramare una circolare che ricordi il colloquio? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un genitore ci scrive lamentando la poco efficiente comunicazione delladel proprio figlio; l'incontro con le famiglie non sarebbe stato oggetto di alcunama soltanto di un messaggio Whatsapp il, quindi senza un adeguato pre. È legittimo? In fin dei conti ilcalendarizza gli impegni istituzionali dei docenti quindi anche i ricevimenti con i genitori. In presenza di tale documento, il dirigente scolastico può evitare di diramare unache ricordi il colloquio? L'articolo .

