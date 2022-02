Incomedia sostiene Progetto Arca per la nuova Cucina mobile di Roma. Al via anche la campagna per mille pasti caldi (Di lunedì 21 febbraio 2022) In questo contesto Incomedia ha deciso di scendere in campo e di fare qualcosa di concreto sul territorio, sostenendo la Fondazione nel suo impegno quotidiano a fornire aiuto alle persone più fragili,... Leggi su comunicati-stampa (Di lunedì 21 febbraio 2022) In questo contestoha deciso di scendere in campo e di fare qualcosa di concreto sul territorio, sostenendo la Fondazione nel suo impegno quotidiano a fornire aiuto alle persone più fragili,...

Advertising

retewebitalia : Incomedia sostiene Progetto Arca per la nuova Cucina mobile di Roma. - #retewebitalia #news #oggi #italia #notizie… - MaurizioMurgia : Incomedia è da sempre al fianco delle persone più bisognose. Da oggi con una nuova iniziativa, al fianco della Fond… - laragnatelanews : Incomedia sostiene Progetto Arca per la nuova Cucina mobile di Roma. - evyna : Incomedia sostiene Progetto Arca per la nuova Cucina mobile di Roma. - GiornaleLORA : Incomedia sostiene Progetto Arca per la nuova Cucina mobile di Roma. Al via anche la campagna per mille pasti caldi -