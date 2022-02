Inchiesta «I quartieri al centro» Malpensata | il 30 | 8% degli abitanti è straniero

(Di lunedì 21 febbraio 2022) È la percentuale più alta tra i 25 rioni di Bergamo. Anche qui non si sfugge all’invecchiamento: gli over 60 sono passati dal 22,6% nel 1987 al 30,3%.

Advertising

webecodibergamo : Nuova tappa della nostra inchiesta multimediale - zazoomblog : Inchiesta «I quartieri al centro». Monterosso il quartiere che «invecchia» di più - #Inchiesta #quartieri #centro»… - webecodibergamo : «I quartieri al centro»: l’inchiesta fa tappa a Monterosso, lunedì in edicola -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta quartieri

L'Eco di Bergamo

Lunedì 21 febbraio in edicola l'approfondimento su quest'area della città posta all'ingresso di ...... gruppi notevoli di mafiosi di borgate palermitane e di certipopolari spostarono la loro ... Lcondotta sulla vicenda Mangano - Coppola - Spagnuolo, sul caso Rimi alla Regione Lazio, ...È la percentuale più alta tra i 25 rioni di Bergamo. Anche qui non si sfugge all’invecchiamento: gli over 60 sono passati dal 22,6% nel 1987 al 30,3%. È il quartiere più «cosmopolita». Qui, alla Malpe ...o di gruppi avversi, e di vigilare sull’operato degli adepti e quindi sull’andamento “dell’attività aziendale”. Avevano una vera e propria azienda della droga attiva alla periferia di Bitonto, nella z ...