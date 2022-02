Incentivi per assunzione giovani under 36, come funziona e come ottenere lo sgravio fiscale (Di lunedì 21 febbraio 2022) Incentivi giovani. Continuano anche per l’anno 2022 gli importanti Incentivi e i bonus per l’assunzione dei giovani under 36, di cui potrà essere beneficiario il datore di lavoro in sede di assunzione definitiva dei proprio giovani dipendenti. L’incentivo in questione, così come per l’anno passato, consiste in un importante sgravio fiscale (fino al 100%) dei contribuiti previdenziali. La condizione necessaria per poterne usufruire è che il giovane lavoratore non abbia mai avuto in passato un lavoto stabile (e documentato con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato). C’è, però, da sottolineare che lo sgravio in questione non riguarderà i premi Inail e le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 febbraio 2022). Continuano anche per l’anno 2022 gli importantie i bonus per l’dei36, di cui potrà essere beneficiario il datore di lavoro in sede didefinitiva dei propriodipendenti. L’incentivo in questione, cosìper l’anno passato, consiste in un importante(fino al 100%) dei contribuiti previdenziali. La condizione necessaria per poterne usufruire è che il giovane lavoratore non abbia mai avuto in passato un lavoto stabile (e documentato con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato). C’è, però, da sottolineare che loin questione non riguarderà i premi Inail e le ...

Advertising

fattoquotidiano : LA FUGA DELL’EX FCA Mentre il Copasir “scopre” che Stellantis è a guida francese, il governo studia i soliti incent… - UciAgricoltura : Biogas, incentivi per tutto il 2022 - Uci - Unione Coltivatori Italiani - VendingNewsD : A FLO SpA 6,5 milioni di incentivi per la riconversione produttiva da plastica a carta - VendingTV : A FLO SpA 6,5 milioni di incentivi per la riconversione produttiva da plastica a carta - VendingPeople : A FLO SpA 6,5 milioni di incentivi per la riconversione produttiva da plastica a carta -