In Spagna DAZN cede i diritti tv della Liga alla rivale Telefonica per 1,4 mld (Di lunedì 21 febbraio 2022) Telefónica vuole fare un passo decisivo nella sua strategia. A dicembre 2021, La Liga ha venduto il pacchetto dei diritti tv per il quinquennio 2022-2027 a una cifra 4,95 miliardi di euro alla coppia DAZN-Telefonica, per un valore di 990 milioni l’anno, 10 milioni in più a stagione rispetto all’accordo precedente. Stando a quanto riportato L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 21 febbraio 2022) Telefónica vuole fare un passo decisivo nella sua strategia. A dicembre 2021, Laha venduto il pacchetto deitv per il quinquennio 2022-2027 a una cifra 4,95 miliardi di eurocoppia, per un valore di 990 milioni l’anno, 10 milioni in più a stagione rispetto all’accordo prente. Stando a quanto riportato L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Spagna DAZN Cagliari - Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv ... Lobotka, Lozano, Politano e Tuanzebe che per la Spagna non erano neppure partiti. Le speranze di ...vedere Cagliari - Napoli Cagliari - Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e ...

Dazn, ricapitalizzazione da 4,3 miliardi di dollari. Ora punta alle scommesse Dazn ha speso cifre importanti per acquistare i diritti di messa in onda della partite tra Spagna, Germania e Italia. Qui da noi ha investito 840 milioni solo per le sette partite in esclusiva e le ...

Trasferimenti LaLiga 2021/22: acquisti, cessioni e voci sul mercato invernale nel campionato spagnolo DAZN In Spagna DAZN cede i diritti tv della Liga alla rivale Telefonica per 1,4 mld A dicembre 2021, La Liga ha venduto il pacchetto dei diritti tv per il quinquennio 2022-2027 a una cifra 4,95 miliardi di euro alla coppia DAZN-Telefonica, per un valore di 990 milioni l’anno, 10 ...

Espanyol-Siviglia Streaming GRATIS: dove vedere la Liga in Diretta LIVE HESGOAL ESPANYOL SIVIGLIA STREAMING GRATIS – La gara valevole per la 25ª giornata di Liga tra Espanyol e Siviglia, è in programma per domenica 20 febbraio alle 14:00 e sarà possibile seguirla in ...

