In Italia ci sono 3.637 milionari: sei ogni 100mila abitanti (Di lunedì 21 febbraio 2022) Quanti sono i milionari in Italia? sono 3.637 i milionari tra i contribuenti Italiani, secondo i dati svelati dal Sole 24 Ore del Lunedì. Si parla, in questo senso, di sei milionari ogni 100mila residenti (ai fini fiscali), o nove ogni 100mila contribuenti tra quanti hanno presentato la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche nel 2020. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 21 febbraio 2022) Quantiin3.637 itra i contribuentini, secondo i dati svelati dal Sole 24 Ore del Lunedì. Si parla, in questo senso, di seiresidenti (ai fini fiscali), o novecontribuenti tra quanti hanno presentato la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche nel 2020. L'articolo

Advertising

Ruffino_Lorenzo : In Italia solo il 41% legge almeno un libro all'anno. A leggere sono soprattutto giovani, laureati e abitanti del N… - Linkiesta : @CarloCalenda voleva costruire un partito. Ce l’ha fatta e sembra la cosa più solida, là in mezzo Al congresso ci… - giorgio_gori : L’acquisizione agli atti e la pubblicazione dell’intera lettera di Tiziano Renzi al figlio sono una perfetta rappre… - alicepasquali5 : RT @asukasucashinji: Mi è arrivata una multa di 4 euro perché secondo autostrade per l’italia sono passato al casello senza pagare ma secon… - mrcrto : RT @FProibito: @Draghivax ...Forse è perché l'Italia è un paese in cui indovini e guaritori di fede sono un'industria multimiliardaria ch… -