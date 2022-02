In Italia 24.408 nuovi casi Covid e tasso di positività giù a 10,5% (Di lunedì 21 febbraio 2022) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 24.408, contro i 42.081precedenti ma soprattutto i 28.630 di lunedì scorso: un calo su base settimanale del 15%, rallentato rispetto al -30% della scorsa settimana. I tamponi processati sono 231.766 (ieri 372.776) con il tasso di positività che scende dall'11,3% al 10,5%. I decessi sono 201 (ieri 141): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 153.190. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Calano ancora le terapie intensive 6 in meno (ieri -19) con 55 ingressi del giorno e scendono complessivamente a 928, mentre tornano ad aumentare i ricoveri ordinari (ma il post-weekend è da sempre caratterizzato dalle poche dimissioni): 91 in più (ieri -103), 13.375 in tutto. La regione con il maggior ... Leggi su agi (Di lunedì 21 febbraio 2022) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in. Isono 24.408, contro i 42.081precedenti ma soprattutto i 28.630 di lunedì scorso: un calo su base settimanale del 15%, rallentato rispetto al -30% della scorsa settimana. I tamponi processati sono 231.766 (ieri 372.776) con ildiche scende dall'11,3% al 10,5%. I decessi sono 201 (ieri 141): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 153.190. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Calano ancora le terapie intensive 6 in meno (ieri -19) con 55 ingressi del giorno e scendono complessivamente a 928, mentre tornano ad aumentare i ricoveri ordinari (ma il post-weekend è da sempre caratterizzato dalle poche dimissioni): 91 in più (ieri -103), 13.375 in tutto. La regione con il maggior ...

Advertising

sulsitodisimone : In Italia 24.408 nuovi casi Covid e tasso di positività giù a 10,5% - fisco24_info : Coronavirus, ultimi dati. Oggi in Italia 24.408 nuovi casi (-14,7% in 7 giorni) e 201 vittime: I dati del bollettin… - GGennarp : Covid in Italia 21 febbraio 2022, 24.408 nuovi casi e 201 decessi - Il Quotidiano del Sud - _COSMOPOLIS_ : Covid, Italia: 24.408 nuovi casi e 201 decessi #21febbraio #covid19 #attualità #cosmopolis_media - Corriere : Il bollettino 24.408 nuovi casi e 201 morti. 50 mila guariti in un giorno -