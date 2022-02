In 10 mesi uccisi 50 gatti. Gli animalisti: 'Una taglia da 5mila euro per trovare il killer' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo la decisione dell'ordine dei veterinari di assumere una criminologa per studiare il profilo del criminale o dei criminali che in 10 mesi hanno ucciso circa 50 gatti a Livorno , ora l'Aidaa (... Leggi su leggo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo la decisione dell'ordine dei veterinari di assumere una criminologa per studiare il profilo del criminale o dei criminali che in 10hanno ucciso circa 50a Livorno , ora l'Aidaa (...

