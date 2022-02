Imprese, Vito Grassi (Confindustria) al Premio Industria Felix: Colonne portanti del made in Italy (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Alle aziende premiate va il nostro ringraziamento perché sono il nostro orgoglio, essendo autentici campioni di resilienza, un modello di impresa da cui ripartire. Siamo passati a una nuova normalità, aziende e persone si trovano dinanzi alla sfida di dover vivere e lavorare in modi nuovi e diversi, reinventando processi e sistemi organizzativi in un’ottica di nuovi equilibri e nuove necessità. Una sfida vinta dalle Imprese premiate da Industria Felix nel Triveneto, che si rivelano colonna portante del made in Italy». È quanto dichiara il vice presidente nazionale di ConfIndustria, l’ingegner Vito Grassi, che domani, martedì 22 febbraio, interverrà nel 38° evento del Premio Industria ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Alle aziende premiate va il nostro ringraziamento perché sono il nostro orgoglio, essendo autentici campioni di resilienza, un modello di impresa da cui ripartire. Siamo passati a una nuova normalità, aziende e persone si trovano dinanzi alla sfida di dover vivere e lavorare in modi nuovi e diversi, reinventando processi e sistemi organizzativi in un’ottica di nuovi equilibri e nuove necessità. Una sfida vinta dallepremiate danel Triveneto, che si rivelano colonna portante delin». È quanto dichiara il vice presidente nazionale di, l’ingegner, che domani, martedì 22 febbraio, interverrà nel 38° evento del...

