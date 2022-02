Ilary conferma la crisi con Totti Lui festeggia il compleanno da solo “Finita dopo 20 anni | ecco perché” Il post social sconvolge i fan

Leggi su cityroma

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Tremano i fan della coppia– Blasi. I due sembrerebbero in, un momento delicato si sarebbe abbattuto sulla loro relazione e, secondo rumors non sarebbe nemmeno tanto recente. I problemi della loro vita coniugale sarebbero esplosi e, le litigate tra loro sarebbero aumentate. Secondo indiscrezionie Francesco avrebbero discusso pesantemente durante una breve vacanza al lago di Castelgandolfo.Blasi e Francesco, cosa sta accadendo tra di loro? Pare proprio che traBlasi e Francescoci sia aria di. I coniugi più amati della televisione italiana sono apparsi tesi e secondo voci di corridoio avrebbero litigato nel corso di una gita in famiglia. Non è la prima volta che si parla di un presunto allontanamento ...