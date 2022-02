Il turismo di massa compromette le tradizioni gastronomiche italiane, il fenomeno della “turistificazione” ed i suoi effetti negativi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ciò che un tempo era l’esplorazione e la curiosità per la cucina italiana ormai è diventato un percorso gastronomico adattato ai gusti dei turisti Quando si riflette su come i flussi migratori abbiano modificato la struttura culturale dell’Italia si dovrebbe includere anche il fenomeno del turismo di massa, che ha letteralmente invaso le città d’arte L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ciò che un tempo era l’esplorazione e la curiosità per la cucina italiana ormai è diventato un percorso gastronomico adattato ai gusti dei turisti Quando si riflette su come i flussi migratori abbiano modificato la struttura culturale dell’Italia si dovrebbe includere anche ildeldi, che ha letteralmente invaso le città d’arte L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Vvelasciavivere : RT @lucabattanta: @valy_s @E_Sylveon @federalberghi Ma non erano quelli che volevano chiederlo pure per quelli di Airbnb che facevano gli a… - halesia2004 : RT @lucabattanta: @valy_s @E_Sylveon @federalberghi Ma non erano quelli che volevano chiederlo pure per quelli di Airbnb che facevano gli a… - KilljoyGP : RT @FattoAlimentare: ??Come il #turismo di massa snatura le tradizioni gastronomiche dei territori: è la “turistificazione” alimentare https… - Max0758550955 : RT @lucabattanta: @valy_s @E_Sylveon @federalberghi Ma non erano quelli che volevano chiederlo pure per quelli di Airbnb che facevano gli a… - FattoAlimentare : ??Come il #turismo di massa snatura le tradizioni gastronomiche dei territori: è la “turistificazione” alimentare… -