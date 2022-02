Il significato della lettera “Z” sui carri armati russi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sui carri armati e i convogli russi che si stanno muovendo verso il confine con l’Ucraina, appare un quadrato bianco all’interno del quale è inscritta la lettera “Z”. Non si sa se si tratti di una mossa volta a evitare il fuoco amico, o se sia parte di una strategia più accurata. A notare questa particolarità sono stati i media britannici. Le ipotesi sulla lettera “Z” Le due ipotesi più accreditate relative al simbolo apposto sui carri armati, riguardano la necessità di proteggersi dal fuoco amico del Donbass, oppure che la lettera indichi diversi livelli e task force. Sono state avvistate circa 200 attrezzature contrassegnate con la lettera “Z”. Questi carri armati sono stati visti vicino a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Suie i convogliche si stanno muovendo verso il confine con l’Ucraina, appare un quadrato bianco all’interno del quale è inscritta la“Z”. Non si sa se si tratti di una mossa volta a evitare il fuoco amico, o se sia parte di una strategia più accurata. A notare questa particolarità sono stati i media britannici. Le ipotesi sulla“Z” Le due ipotesi più accreditate relative al simbolo apposto sui, riguardano la necessità di proteggersi dal fuoco amico del Donbass, oppure che laindichi diversi livelli e task force. Sono state avvistate circa 200 attrezzature contrassegnate con la“Z”. Questisono stati visti vicino a ...

Advertising

senzafretta1 : @OrioliPaolo Questa ignorante non sa nemmeno il significato vero della parola “patriota”. Sospetto che per lei sia… - La_Neutrina : Marchio a fuoco a rappresentare un peccato imperdonabile che diventa simbolo di tutt'altro significato alla fine de… - zioMarcu : @MaryDiDio2 Quest'uomo non conosce il significato della parola vergogna - StudioChiarini : ??Per la nostra nuova rubrica #MedMal #WORDS - un glossario minimo sulle parole della #responsabilità #sanitaria - i… - Antoniotarallo0 : Ho appena letto il significato della fiaba di Cappuccetto Rosso. Sono traumatizzato -