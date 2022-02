Il ritorno dell’Impero Putin mostra le carte

Leggi su formiche

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il dado è tratto. Vladimir, in un discorso durato quasi un’ora, ha riconosciuto la sovranità delle due repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. Un esito scontato, dopo la riunione del Consiglio di sicurezza di lunedì pomeriggio, ma il discorso ha un’importanza fondamentale per comprendere l’immaginarioiano, le sue linee di fondo, i suoi riferimenti culturali e ideologici. Il discorso si pone in continuità ideale con il lungo testo pubblicato nel luglio scorso, e di cui si è fornita un’analisi qui, dove al centro vi era l’artificiosità dell’identità nazionale ucraina, considerata frutto delle politiche prima della Polonia-Lituania e poiaustriaco, e concretizzatesi nella nascita dell’Ucraina sovietica per volontà di Lenin. Proprio il leader comunista è stato il bersaglio degli attacchi del presidente russo: ...