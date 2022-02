Il ricatto del governo al Centrodestra: Pnrr a rischio se il tetto al contante è di 2.000 euro (Di lunedì 21 febbraio 2022) E ora arriva il ricatto del governo (battuto sul limite del contante) a Fratelli d’Italia e al Centrodestra: se i target relativi al tetto al contante di 1.000 euro e all’aggiornamento del catasto non venissero centrati, fanno sapere alcune fonti governative, sarebbero a rischio i ragguardevoli fondi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, destinati all’Italia. La bocciatura ad opera del Centrodestra della riduzione del tetto al contante con il limite di mille euro all’uso del cash nel decreto legge Milleproroghe prima, e adesso la minaccia di stralcio da Forza Italia e Lega della norma sulla revisione catastale nella delega fiscale imporrebbe, secondo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 febbraio 2022) E ora arriva ildel(battuto sul limite del) a Fratelli d’Italia e al: se i target relativi alaldi 1.000e all’aggiornamento del catasto non venissero centrati, fanno sapere alcune fonti governative, sarebbero ai ragguardevoli fondi del, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, destinati all’Italia. La bocciatura ad opera deldella riduzione delalcon il limite di milleall’uso del cash nel decreto legge Milleproroghe prima, e adesso la minaccia di stralcio da Forza Italia e Lega della norma sulla revisione catastale nella delega fiscale imporrebbe, secondo ...

