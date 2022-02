Il Perugia di Frosio e il miracolo del 1979 contro l’Inter | VIDEO (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il Perugia capitanato da Pierluigi Frosio, scomparso nelle ultime ore, nel 1979 non perse neanche una partita in Serie A, finendo secondo in classifica alle spalle del Milan. E contro l'Inter riuscì a strappare in extremis pareggio ed imbattibilità Leggi su pianetamilan (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ilcapitanato da Pierluigi, scomparso nelle ultime ore, nelnon perse neanche una partita in Serie A, finendo secondo in classifica alle spalle del Milan. El'Inter riuscì a strappare in extremis pareggio ed imbattibilità

Lutto nel mondo del calcio, è morto nella notte a 73 anni Pierluigi Frosio, ex capitano del Perugia dei miracoli

Ci ha lasciati all'età di 74anni Pier Luigi Frosio che fu tra i protagonisti della 1^ storica promozione in serieA

Monza, addio a Pierluigi Frosio: i funerali mercoledì 23 febbraio in duomo Sono stati fissati per mercoledì 23 febbraio