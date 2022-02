Il nuovo mercato coperto di Isola è una conquista per Milano (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’apertura di un nuovo spazio, l’inaugurazione di un luogo commerciale e di aggregazione a favore dei cittadini arricchisce e stimola il quartiere a rianimarsi e modernizzarsi, questa è sempre una grande vittoria e conquista per la città: riqualificare una zona, far vivere un quartiere significa stimolare le attività commerciali, e personalmente vado fiera e sono molto soddisfatta della realtà che si è instaurata all’interno del Municipio 9 in piazzale Lagosta, luogo in cui abbiamo inaugurato alla città il nuovo mercato comunale coperto di Isola. Un mercato coperto nella zona comporta lavoro, movimento, attività produttive e soprattutto vitalità del quartiere oltre che possibilità di poter mangiare cibo fresco e di qualità prodotti da commercianti e ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’apertura di unspazio, l’inaugurazione di un luogo commerciale e di aggregazione a favore dei cittadini arricchisce e stimola il quartiere a rianimarsi e modernizzarsi, questa è sempre una grande vittoria eper la città: riqualificare una zona, far vivere un quartiere significa stimolare le attività commerciali, e personalmente vado fiera e sono molto soddisfatta della realtà che si è instaurata all’interno del Municipio 9 in piazzale Lagosta, luogo in cui abbiamo inaugurato alla città ilcomunaledi. Unnella zona comporta lavoro, movimento, attività produttive e soprattutto vitalità del quartiere oltre che possibilità di poter mangiare cibo fresco e di qualità prodotti da commercianti e ...

