Il Number One dà l’addio al patron Mario Balasari | “Se ne va un pezzo di storia della disco italiana”

Advertising

test5f1798 : - test5f1798 : - test5f1798 : - FulvioMarini : Orgoglioso di aver fatto parte della tua famiglia, tre anni indimenticabili al Number One. Indimenticabili come te.… - FrancoCoppa1 : Io mi fido di Allegri e non ho nessun dubbio sulle sue capacità e qualità tecnico/tattiche, number one!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Number One

Si sono spente le luci e la musica per Mario Basalari, titolare e fondatore del "", mitico locale di Corte Franca, nel bresciano. Il "Big boss", com'era stato ribattezzato dai suoi estimatori, si è spento ad 80 anni, la maggior parte dei quali trascorsi sulle piste da ......to the professionalization of the Company and supported Northern Data in a significantof ... Featuring Multiple Robotic Solutions onSite Business Wire Business Wire - 21 Febbraio 2022 ...I funerali di Mario Balasari si terranno oggi, lunedì 21 febbraio, nella chiesa di Telgate (Bg), suo paese d'origine.Si è spento Mario Basalari, storico fondatore del Number One. Originario di Telgate, Mario Basalari è noto per aver fondato lo storico clubbing di Corte Franca, ora gestito dal figlio Steven. Si è ...