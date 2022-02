Il Napoli continua a perdere pezzi: altro infortunio muscolare al termine della gara con il Cagliari (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il pareggio ottenuto contro il Cagliari e l’occasione persa di agganciare la vetta della classifica non sono le uniche brutte notizie per il Napoli questa sera. I partenopei, infatti, continuano a perdere calciatore per problemi muscolari. Anche Malcuit infortunato: problema muscolare Nei minuti finali del match, infatti, Kevin Malcuit è stato sostituito per un risentimento al polpaccio destro. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, ma è facile prevedere che non sarà disponibile per la gara contro il Barcellona di giovedì. Malcuit Napoli Di Lorenzo sta bene: le ultime Di Lorenzo, sostituito nel primo tempo per un trauma alla testa, sta bene e non ha accusato nessun disturbo successivo. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il pareggio ottenuto contro ile l’occasione persa di agganciare la vettaclassifica non sono le uniche brutte notizie per ilquesta sera. I partenopei, infatti,no acalciatore per problemi muscolari. Anche Malcuit infortunato: problemaNei minuti finali del match, infatti, Kevin Malcuit è stato sostituito per un risentimento al polpaccio destro. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, ma è facile prevedere che non sarà disponibile per lacontro il Barcellona di giovedì. MalcuitDi Lorenzo sta bene: le ultime Di Lorenzo, sostituito nel primo tempo per un trauma alla testa, sta bene e non ha accusato nessun disturbo successivo.

