Il mistero della lettera “Z” sui carri armati russi al confine con l’Ucraina – Il video (Di lunedì 21 febbraio 2022) Una lettera Z appare sui carri armati russi e sulle file di convogli che si stanno muovendo verso il confine con l’Ucraina. A notarla i media britannici, tra cui il Telegraph. Le lettere sono disegnate all’interno di un quadrato bianco su carri armati, cannoni semoventi, camion di carburante e veicoli di rifornimento e l’ipotesi è che servano per determinare dei ruoli specifici in un qualche tipo di operazione militare. Il canale indipendente russo di Telegram Hunter’s Notes, che monitora da vicino i movimenti militari, ha affermato che «tutte le attrezzature (contrassegnate con “Z”) sono state viste vicino a Kursk e nella regione di Shebekino a Belgorod» al confine con l’Ucraina. Circa 200 veicoli militari sono stati ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 febbraio 2022) UnaZ appare suie sulle file di convogli che si stanno muovendo verso ilcon. A notarla i media britannici, tra cui il Telegraph. Le lettere sono disegnate all’interno di un quadrato bianco su, cannoni semoventi, camion di carburante e veicoli di rifornimento e l’ipotesi è che servano per determinare dei ruoli specifici in un qualche tipo di operazione militare. Il canale indipendente russo di Telegram Hunter’s Notes, che monitora da vicino i movimenti militari, ha affermato che «tutte le attrezzature (contrassegnate con “Z”) sono state viste vicino a Kursk e nella regione di Shebekino a Belgorod» alcon. Circa 200 veicoli militari sono stati ...

Advertising

doctorhoover : RT @_DAGOSPIA_: LA MORTE DEL 18ENNE CLAUDIO MANDIA A NEW YORK DIVENTA UN MISTERO CON LE ACCUSE DELLA FAMIGLIA A... - lm6sei : RT @_DAGOSPIA_: LA MORTE DEL 18ENNE CLAUDIO MANDIA A NEW YORK DIVENTA UN MISTERO CON LE ACCUSE DELLA FAMIGLIA A... - _DAGOSPIA_ : LA MORTE DEL 18ENNE CLAUDIO MANDIA A NEW YORK DIVENTA UN MISTERO CON LE ACCUSE DELLA FAMIGLIA A...… - ilva87161350 : RT @eliosmax: @Dedalus12470353 @tiziana_suraci @Poesiaitalia @Vale22046 @chamada_local @s_msonia @hennanih @ilva87161350 @riri000196 Sant’A… - eliosmax : @Dedalus12470353 @tiziana_suraci @Poesiaitalia @Vale22046 @chamada_local @s_msonia @hennanih @ilva87161350… -