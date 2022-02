Il governo ha autorizzato la somministrazione di una quarta dose di vaccino contro il coronavirus per le persone immunodepresse (Di lunedì 21 febbraio 2022) , cioè quelle con un sistema immunitario meno efficiente (ad esempio chi ha subìto il trapianto di un organo o i malati Leggi su ilpost (Di lunedì 21 febbraio 2022) , cioè quelle con un sistema immunitario meno efficiente (ad esempio chi ha subìto il trapianto di un organo o i malati

Advertising

cmqpiena : RT @ilpost: Il governo ha autorizzato la somministrazione di una quarta dose di vaccino contro il coronavirus per le persone immunodepresse… - ilpost : Il governo ha autorizzato la somministrazione di una quarta dose di vaccino contro il coronavirus per le persone im… - mlpedo : RT @Pie974: @Capezzone @atlanticomag Qualcuno ha detto che è stato eletto e questa è la democrazia (quindi autorizzato a fare tutto?). Anch… - Efisio31251859 : @agambella Milizie ucraine armate dagli USA, quindi non ubidiscono al governo ucraino! Putin ha portato via i civil… - Pie974 : @Capezzone @atlanticomag Qualcuno ha detto che è stato eletto e questa è la democrazia (quindi autorizzato a fare t… -