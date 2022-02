Il governo Draghi stronca il sogno dell’autostrada Roma-Latina. Pedrizzi: “Una vergogna nazionale” (Di lunedì 21 febbraio 2022) “La messa in liquidazione della Società Autostrade del Lazio Spa con la nomina del commissario, annunciata in questi giorni dal ministero delle Infrastrutture, non è un fulmine a ciel sereno ma la morte annunciata del progetto per collegare Roma e Latina su cui, da vent’anni, il territorio pontino aveva scommesso cercando convergenze politiche bipartisan e mobilitando le comunità locali a livello sociale e imprenditoriale”. Lo dichiara Riccardo Pedrizzi, Presidente del Cts dell’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) e della sezione Lazio dell’Ucid, in merito alle notizie di stampa che parlano della nomina del commissario liquidatore, l’avvocato Nicola Maione, per porre fine alle attività della Società Autostrade del Lazio Spa chiamata a realizzare la Roma-Latina. Autostrada ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 febbraio 2022) “La messa in liquidazione della Società Autostrade del Lazio Spa con la nomina del commissario, annunciata in questi giorni dal ministero delle Infrastrutture, non è un fulmine a ciel sereno ma la morte annunciata del progetto per collegaresu cui, da vent’anni, il territorio pontino aveva scommesso cercando convergenze politiche bipartisan e mobilitando le comunità locali a livello sociale e imprenditoriale”. Lo dichiara Riccardo, Presidente del Cts dell’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) e della sezione Lazio dell’Ucid, in merito alle notizie di stampa che parlano della nomina del commissario liquidatore, l’avvocato Nicola Maione, per porre fine alle attività della Società Autostrade del Lazio Spa chiamata a realizzare la. Autostrada ...

