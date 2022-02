Il giardiniere che gira l’Italia per lottare contro l’abbattimento di alberi secolari: “Sogno orti e foreste al posto dell’Ilva” (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Un vulcano di idee” al servizio delle piante e dell’ambiente. Giacomo Castana, 30 anni, è un giardiniere e garden designer, ma la sua vocazione è la tutela del paesaggio e dai suoi ecosistemi. Dal 2011 gira l’Italia in camper, in auto e in bicicletta, dalla Lombardia alla Puglia, per lottare contro l’abbattimento di boschi e foreste. In quattro anni ha raccolto attorno alle sue pagine Instagram e Facebook – Radici Vicine e Prospettive Vegetali – una rete di attivisti e curiosi. Di recente anche Casadilego, la vincitrice dell’edizione 2021 del programma musicale X Factor, ha chiesto il suo aiuto per salvare gli alberi secolari di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo. Però i progetti di Giacomo – tutti connessi e in evoluzione – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Un vulcano di idee” al servizio delle piante e dell’ambiente. Giacomo Castana, 30 anni, è une garden designer, ma la sua vocazione è la tutela del paesaggio e dai suoi ecosistemi. Dal 2011in camper, in auto e in bicicletta, dalla Lombardia alla Puglia, perdi boschi e. In quattro anni ha raccolto attorno alle sue pagine Instagram e Facebook – Radici Vicine e Prospettive Vegetali – una rete di attivisti e curiosi. Di recente anche Casadilego, la vincitrice dell’edizione 2021 del programma musicale X Factor, ha chiesto il suo aiuto per salvare glidi Montorio al Vomano, in provincia di Teramo. Però i progetti di Giacomo – tutti connessi e in evoluzione – ...

Il giardiniere che gira l'Italia per lottare contro l'abbattimento di alberi secolari:… Il Fatto Quotidiano

