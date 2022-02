Il Fatto Quotidiano | Juventus-DAZN che flop | ora meno incassi per gli ascolti

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI L’Iss: nei 12-39enni chi ha tre dosi rischia il ricovero più di chi ne ha solo 2 - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Febbraio: Covid 19 – Gli scienziati contro la 4ª dose. “Rischio-giovani già… - pisto_gol : Paolo Ziliani per “Il Fatto Quotidiano” - AnnaP1953 : RT @mauro_marenco: Super green pass, alcuni provvedimenti giudiziari stanno dando ragione a chi ne è sprovvisto - Il Fatto Quotidiano https… - Claudio29032 : RT @erretti42: Latina, sedici arresti per corruzione: c'è anche la sindaca di Sabaudia Giada Gervasi. Pm: 'Favori a tutti gli stabilimenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Fatto Quotidiano

Il Fatto Quotidiano

'Sono giunto al ministero - spiega Toninelli al- con la f avolosa ingenuità del dilettante , di chi non aveva consapevolezza di quel che provocava con le proprie decisioni. Senza ...Un riconoscimento frutto di vari accorgimenti che gli hannoguadagnare la palma di museo 'Family and Kids Friendly'. Non soltanto perché è gratuito per i bambini fino ai 6 anni, e conveniente ...Il progetto per il palasport di Bitonto è stato approvato ma serviranno due anni per i lavori. Costo di 3,5 milioni ...La serie Netflix sul virus che si diffonde in una scuola trasformando tutti in zombie funziona bene, non per il tema già ampliamente sperimentato, quanto per il parallelo con la pandemia reale e per l ...