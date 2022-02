Il Dortmund vince 6-0 ma Rose è affranto: ecco il motivo | VIDEO (Di lunedì 21 febbraio 2022) Marco Rose, allenatore del Borussia Dortmund, mastica amaro nonostante il 6-0 inflitto al 'Signal Iduna Park' dai suoi gialloneri al malcapitato Borussia Mönchengladbach nell'ultimo turno di Bundesliga. ecco il motivo della disperazione del tecnico Leggi su pianetamilan (Di lunedì 21 febbraio 2022) Marco, allenatore del Borussia, mastica amaro nonostante il 6-0 inflitto al 'Signal Iduna Park' dai suoi gialloneri al malcapitato Borussia Mönchengladbach nell'ultimo turno di Bundesliga.ildella disperazione del tecnico

Advertising

PianetaMilan : Il @BVB vince 6-0 ma #Rose è affranto: ecco il motivo | #VIDEO - @Bundesliga_DE #Bundesliga #BVBBMG #BVB - _mmire : RT @inablackxout: PERCHÉ CAZZO QUANDO IL DORTMUND PERDE NE PARLANO TUTTI E UNA VOLTA CHE VINCE 6-0 SEI A ZERO PORCA MISERIA NON NE PARLA NE… - villaneveismo_ : Il dortmund è quella squadra che perde 2-4 contro i rangers e tre giorni dopo vince 6-0 contro il m'gladbach - inablackxout : PERCHÉ CAZZO QUANDO IL DORTMUND PERDE NE PARLANO TUTTI E UNA VOLTA CHE VINCE 6-0 SEI A ZERO PORCA MISERIA NON NE PA… - ScoutismoRN : @GiovaB95 Se il dortmund vince va a - 3 dal Bayern campionato gia finito via voi -

Ultime Notizie dalla rete : Dortmund vince Germania: vincono il Bayern capolista e il Dortmund Vince anche il Borussia Dortmund, per 6 - 0 in casa sul Borussia Moenchengladbach, 13/o in classifica con 26 punti. Al festival del gol partecipa mezza squadra: Reus (26' pt), Malen (32' pt), Wolf (...

Bundesliga 2021/2022: il Bayern Monaco vince il testacoda, poker in rimonta sul Furth Il Bayern Monaco batte il Furth nella ventitreesima giornata di Bundesliga 2021/2022 e si porta a più nove punti di vantaggio dal Borussia Dortmund che insegue e che giocherà a seguire. Punteggio rotondo di 4 - 1, ma non è stata affatto una partita semplice, visto che a passare in vantaggio sono proprio gli ospiti in quella che era la ...

Il Dortmund vince 6-0 ma Rose è affranto: ecco il motivo | VIDEO Pianeta Milan Haaland costa come Vlahovic, ma ci sono due costi che nessuno considera... Tuttavia, il Borussia Dortmund potrebbe decidere di essere più flessibile, a condizione che la tassa di trasferimento di Haaland aumenti, permettendo al club che vince l'offerta di pagare a rate. Il ...

Germania: vincono il Bayern capolista e il Dortmund Vince anche il Borussia Dortmund, per 6-0 in casa sul Borussia Moenchengladbach, 13/o in classifica con 26 punti. Al festival del gol partecipa mezza squadra: Reus (26' pt), Malen (32' pt), Wolf ...

anche il Borussia, per 6 - 0 in casa sul Borussia Moenchengladbach, 13/o in classifica con 26 punti. Al festival del gol partecipa mezza squadra: Reus (26' pt), Malen (32' pt), Wolf (...Il Bayern Monaco batte il Furth nella ventitreesima giornata di Bundesliga 2021/2022 e si porta a più nove punti di vantaggio dal Borussiache insegue e che giocherà a seguire. Punteggio rotondo di 4 - 1, ma non è stata affatto una partita semplice, visto che a passare in vantaggio sono proprio gli ospiti in quella che era la ...Tuttavia, il Borussia Dortmund potrebbe decidere di essere più flessibile, a condizione che la tassa di trasferimento di Haaland aumenti, permettendo al club che vince l'offerta di pagare a rate. Il ...Vince anche il Borussia Dortmund, per 6-0 in casa sul Borussia Moenchengladbach, 13/o in classifica con 26 punti. Al festival del gol partecipa mezza squadra: Reus (26' pt), Malen (32' pt), Wolf ...